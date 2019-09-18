ترمب: سنكشف خلال 48 ساعة مزيدا من التفاصيل بشأن العقوبات المشددة على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحافيين، اليوم، إنه سيكشف خلال 48 ساعة مزيدا من التفاصيل بشأن العقوبات الأمريكية المشددة على إيران، وذلك بعد أن أعلن عنها على "تويتر" في وقت سابق، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال ترمب في لوس أنجليس إن تفكيره بشأن إيران لم يتغير، غير أنه امتنع عن إعطاء أي تفاصيل بخصوص خطواته التالية.

وأضاف أن الخيار الأخير بعد هجمات يوم السبت على منشأتي النفط السعوديتين سيكون الحرب لكن هناك خيارات أخرى.