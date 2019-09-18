تراجع صادرات اليابان بأسرع وتيرة في 7 أشهر

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن قيمة الصادرات اليابانية تراجعت بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر أغسطس، وسط تباطؤ اقتصادي صيني، أضر باقتصاد البلاد الموجه للتصدير.

وذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 8.2% على أساس سنوي إلى 6.14تريليون ين (56.8مليار دولار) في تراجع للشهر التاسع على التوالي.

وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الصين،أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 12.1% عن العام السابق لتصل إلى 1.2تريليون ين،بينما انخفضت الواردات بنسبة 8.5% إلى 1.4 تريليون ين.

وأظهر التقرير أن واردات اليابان الإجمالية انخفضت بنسبة 12% إلى 6.28تريليون ين، مما أسفر عن عجز تجاري بلغ 136.3مليار ين.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.119تريليون ين ، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.2% إلى 718.4 مليار ين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول الاثنين إن الولايات المتحدة ستبرم "اتفاقا تجاريا أوليا" مع اليابان خلال الأسابيع المقبلة.