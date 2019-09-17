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الطاقة- النفط

النفط يستهل تعاملاته على تراجع طفيف .. 69 دولار للبرميل

الاقتصادية من الرياض

سجلت أسعار النفط اليوم تراجعا طفيفا بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا أمس بسبب الهجمات التي تعرضت لها منشأتين نفطيتين في السعودية.

وعند الساعة (06:00 ت غ) بعد إغلاق بورصة طوكيو تراجع سعر برميل نفط برنت بحر الشمال بنسبة 0.38% مسجلا 68.76 دولارا فيما انخفض سعر برميل النفط الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.84% مسجلا 62.37 دولارا.

وارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال وهو نفط مرجعي في السوق العالمية، بأكثر من 14.6% مسجلا ارتفاعا لم يشهد له مثيل منذ بدء التداول بهذا النفط عام 1988. أما بالنسبة لبرميل نفط "غرب تكساس الوسيط" المرجعي في نيويورك، فقد ارتفع سعره بنسبة 14.7% الاثنين مسجلا أعلى ارتفاع له منذ ديسمبر 2008.

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