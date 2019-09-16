السعر النقدي لخام دبي يقفز 5.52 دولار إلى 63.86 دولار للبرميل

قفز السعر النقدي لخام دبي لشهر أقرب استحقاق في نوفمبر 5.52 دولار للبرميل اليوم مقتفيا أثر مكاسب عقود النفط العالمية الآجلة. ولم تجر تداولات على منصة وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لتسعير النفط اليوم الإثنين.

وتم تقديم الطلبات والعروض في نطاق ضيق للغاية. وكان الطلب مقدما من "شل" عند 63.85 دولار للبرميل، وقدمت "يونيبك" العرض عند 63.86 دولار للبرميل.