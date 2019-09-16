محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتكثف وجونسون يستبعد تأجيل الموعد

أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم بأن المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الخروج ستتكثف، مشددا على أن الزعيم البريطاني لن يطلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد المقرر يوم 31 أكتوبر .

وقال متحدث باسم مكتب جونسون في بيان بعد اجتماع مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية "الزعيمان اتفقا على الحاجة لتكثيف المناقشات وعلى أن الاجتماعات ستبدأ قريبا بشكل يومي".

وتابع "تم الاتفاق على أن تجرى المحادثات على المستوى السياسي بين ميشيل بارنييه (مفاوض الاتحاد الأوروبي) ووزير الخروج من الاتحاد الأوروبي وستستمر المشاورات كذلك بين الرئيس يونكر ورئيس الوزراء".