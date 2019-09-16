الذهب يرتفع 1 % في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم الاثنين في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش. ونزلت الأسعار 1.2 بالمئة في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8 بالمئة إلى 1511.40 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 18 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.31 دولار. في غضون ذلك ربح البلاديوم 0.5 بالمئة الي 1614 دولارا.