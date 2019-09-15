بيت التمويل الكويتي يعرض شراء البنك الأهلي المتحد البحريني مقابل 8.8 مليار دولار



عرض بيت التمويل الكويتي شراء البنك الأهلي المتحد البحريني في صفقة تشمل كل الأسهم بقيمة حوالي 8ر8 مليار دولار.ويعتزم البنك الكويتي إصدار سهم واحد مقابل كل 325581ر2 سهم من البنك الأهلي المتحد، وفقًا لبيان من البنك. وأوصى مستشارو البنكين باعتماد نفس نسبة المبادلة في كانون ثان/ يناير، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

ومن المحتمل أن يصبح الكيان المتحد سادس أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ قيمتها 100 مليار دولار وتم تحديد قيمة الصفقة استنادا إلى سعر إغلاق أسهم البنكين يوم الخميس الماضي. وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 27 % هذا العام إلى 707 فلس كويتي، في حين ارتفعت أسهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 51 % إلى 1ر94 سنت امريكي .

وقال جاب ميجير، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة "أرقام كابيتال" في دبي في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن نسبة التبادل عادلة وأن الاندماج "سيخلق تآزرا كبيرا في تحمل التكلفة في البحرين والكويت".

ويتوقع أن ترتفع أرباح بيت التمويل الكويتي بنسبة 8ر24 % وأن يعزز هذا الدمج عائداته على الأسهم بنسبة 7ر2 %، نتيجة لدمج التكاليف، وجودة الأصول لدى البنك الأهلي المتحد، وآفاق النمو الأعلى ورأس المال القوي.