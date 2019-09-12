تراجع السندات الأمريكية مع ظهور بوادر حسن نية متبادلة بين الصين وأمريكا

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأجيل زيادة الرسوم على بعض السلع الصينية، في الوقت الذي أعلنت فيه الصين اعتزامها استئناف شراء منتجات زراعية أمريكية.

وقادت التعاملات الآجلة على سندات الخزانة العشرية الأمريكية مسيرة التراجع حيث انخفضت قيمتها إلى أقل مستوى لها منذ سبع سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع العائد على السندات العشرية الأمريكية بما يتراوح بين نقطة ونقطتي أساس، وهو الاتجاه الذي سارت فيه السندات الاسيوية.

وتراجع الطلب على السندات النيوزيلندية اليوم حيث بلغ معدل التغطية للطرح الأخير 1.35 مرة من هذه السندات التي بلغت قيمتها 250 مليون دولار نيوزيلندي و تستحق السداد عام 2029 وقيمته 1.32 مرة وهو أقل معدل تغطية لهذه السندات العشرية منذ 2012، في حين كان متوسط التغطية في أخر 4 طروحات 3 مرات.