وزير الطاقة: السعودية ملتزمه بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول. موضحا أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات. وأكد الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم "التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول".

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للطاقة.