تعليق تداول سهم "أميانتيت" لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة أميانتيت العربية السعودية يوم الاحد 09 /01 /1441هـ الموافق 08 /09 /2019م على تخفيض رأس مال الشركة. وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.70 ريال

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين 10 /01 /1441هـ الموافق 09 /09 /2019م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم شركة أميانتيت العربية السعودية في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء 11 /01 /1441هـ الموافق 10 /09 /2019م.