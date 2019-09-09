صادرات هواء جبال الألب المعبأ مرشحة لجائزة العار

أدرجت مجموعة "مبادرة الألب"، التي تكافح أعمال النقل المضرة بالبيئة، شركة سويسرية تقوم بشحن هواء جبال الألب المعبأ إلى آسيا، بين المرشحين لـ"جائزة الشحن المنافي للعقل" للعام الجاري، وفقا لـ"الألمانية".

وفي حين أن شركة "سويس إير ديلوكس" تقول إن منتجها جيد للرئتين والقلب، فإن "مبادرة الألب" أشارت أمس، إلى أن العبوات تشحن إلى دول مثل تايلاند التي تنتج كمية غير محدودة من ثاني أكسيد الكربون ولا يمكن التنفس فيها ببساطة.

والمرشح الثاني في التصويت الإلكتروني على جائزة العار؛ هي شركة "فوس" النرويجية للمياه المعبأة، التي تنقل لمسافة أكثر من 1500 كيلومتر بحرا وبرا إلى متاجر "ميجروس" السويسرية.

والمنتج الثالث في السباق؛ لحم مصنع في هولندا تتم معالجته في إيطاليا قبل أن يعبأ في النمسا ويبيعه عملاق التجزئة الألماني "ألدي" في سويسرا.

وقال جون بولت، رئيس مبادرة الألب "ألب إنيشيتيف"، في بيان: "الكثير من الانتباه مطلوب لتجنب المنتجات التي لا تفعل شيئا لتحسين حياتك". فيما دافعت الشركتان عن منتجاتهما.

وأوضح ماركوس كلينك مويلر، مؤسس "سويس أير ديلوكس"، أن عبواته تساعد على خفض سعة الشحن المفرطة في سفن الشحن التي تعود إلى آسيا بعد جلب البضائع إلى أوروبا.

أما متاجر "ميجروس"، فأشارت إلى أن أكثر من 60 في المائة من مياهها التي تباع في متاجرها، تأتي من الينابيع السويسرية.

وأكدت "ألدي" أنها تبذل جهودا لتحسين سلسلتها اللوجيستية لتقليل فترات النقل لأقل فترة ممكنة وجعل مركباتها ممتلئة قدر المستطاع.