قفازات إلكترونية تمكن مستخدمي الأطراف الصناعية من الإحساس

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة قفازات إلكترونية يمكن ارتداؤها فوق الأطراف الصناعية، بحيث يستطيع المستخدم الشعور ببعض المؤثرات الخارجية، مثل الحرارة والملمس والضغط، وفقا لـ"الألمانية".

وفي الوقت الذي تعيد فيه الأطراف الصناعية التقليدية إلى المستخدم إمكانات حركية معينة في ظل غياب الطرف المبتور، تعطي القفازات الإلكترونية الجديدة الطرف الصناعي بعض السمات البشرية التي تنطوي على فائدة كبيرة في الحياة اليومية، وهو ما يساعد على تحسين الصحة النفسية للمستخدم عن طريق الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

وتعتمد القفازات الإلكترونية على وحدات استشعار كهربائية مرنة ورقيقة للغاية مثبتة في رقائق إلكترونية مصغرة مصنوعة من السيليكون، يتم تثبيتها فوق قفازات مصنوعة من مادة "النتريل". ويتم توصيل القفازات الإلكترونية بجهاز يشبه ساعة المعصم يسمح بعرض البيانات الحسية التي يتم تسجيلها بواسطة القفاز، ثم نقلها عن بعد إلى المستخدم بعد تحليلها بواسطة معالجات خاصة.

وقال الباحث تشي هوان لي الأستاذ المساعد في كلية الهندسة في جامعة بوردو الأمريكية، "طورنا مفهوما جديدا من القفازات الإلكترونية التي تتناسب مع مختلف أحجام الأيدي".

وأكد أن القفازات الجديدة مصنوعة من مادة مرنة وتحتوي على عديد من وحدات الاستشعار التي تقيس مختلف المؤثرات مثل الضغط والحرارة والرطوبة، وتعطي مستخدم الطرف الصناعي لمسة إنسانية.

وأعرب لي وفريقه عن أملهم في أن يساعد مظهر وإمكانات القفازات الجديدة على تحسين حياة مستخدمي الأطراف الصناعية عن طريق السماح لهم بالشعور بالراحة في مختلف الظروف الاجتماعية.