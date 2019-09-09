تدريب الأخضر بلا رش للملعب

اضطر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، تأخير التدريب الرئيس أمس، استعدادا لمواجهة اليمن غدا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، لعدم رش ملعب مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى في البحرين، بالماء بسبب غياب مهندس الصيانة المسؤول.

واعتاد أعضاء الطاقم الفني للمنتخب السعودي بقيادة رينارد خلال التدريبات، التي جرت في معسكر الدمام قبل الوصول إلى البحرين أمس، أن يسبقوا اللاعبين إلى ملعب التدريب بنصف ساعة تقريبا، ومباشرة يطلبوا من إدارته رش الأرضية بالماء قبل انطلاق التدريبات، وهذا ما فعلوه لحظة وصولهم إلى ملعب خليفة لأداء التدريب الرئيس إلا أن مسؤوليه في بداية الأمر أبلغوهم أن المهندس في الطريق إلى الملعب وسيتم رشه قبل بداية التدريب، ولكن هذا لم يحدث.

وانتظر رينارد قليلا قبل أن يطلب من اللاعبين الدخول إلى أرضية الملعب ليبدأ المران دون رش الأرضية بالماء، بعد تعذر وصول المهندس المسؤول في الوقت المناسب.

على صعيد ثان، يسير اتحاد القدم السعودي، حافلات جماهيرية من الدمام إلى البحرين لدعم ومؤازرة الأخضر، ستنطلق من أمام ملعب الأمير محمد بن فهد يوم المباراة، على أن تعود بعدها مباشرة، وسيكون الحضور للعائلات والشباب.

وكان الأخضر قد أجرى معسكرا تحضيريا في الدمام انتهى أمس الأول، خاض خلاله مباراة ودية أمام مالي 1/1.

يذكر أن بعثة المنتخب اليمني وصلت إلى المنامة أمس الأول، قادمة من سنغافورة بعد خوضه مباراته الأولى في التصفيات أمام منتخبها 2/2.