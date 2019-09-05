ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد إعلان استئناف المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الصين اعتزامها استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي في بورصة نيويورك للأوراق المالية بأكثر من 400 نقطة، أي أكثر من 1 في المائة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقا بأكثر من 1 في المائة في تعاملات اليوم.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل" و"جوجل" و"إنتل" في مقدمة الأسهم الصاعدة على خلفية أنباء المحادثات التجارية.

وقد استقبلت سوق المال الأمريكية إعلان وزارة التجارة الصينية بشكل إيجابي، في أعقاب التراجع الكبير للأسهم خلال الفترة الماضية نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وتبادل فرض الرسوم الإضافية على منتجات البلدين.

وكانت الولايات المتحدة بدأت يوم الأحد الماضي فرض رسوم بنسبة 15 في المائة على سلع صينية مستوردة بقيمة 112 مليار دولار، منها أجهزة تلفزيون وكتب وأحذية رياضية. وردت الصين بفرض رسوم تتراوح بين 5 و10 في المائة على كمية من السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار.