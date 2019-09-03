"ساسكو" توقع إتفاقية تسهيلات إئتمانية مع "البنك الأهلي" بمبلغ 166 مليون ريال لتوسيع أنشطتها

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توقيع إتفاقية تسهيلات إئتمانية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي التجاري بقيمة 100 مليون ريال وتمويل قصير الأجل بقيمة 55 مليون ريال بالإضافة إلى 11.25 مليون ريال تحوط لتصبح القيمة الإجمالية للإتفاقية 166.25 مليون ريال.

وتمتد مدة التمويل قصير الأجل إلى شهرين وطويل الأجل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنة فترة سماح). وقالت الشركة إن الضمانات المقدمة للإتفاقية سند لأمر بقيمة 110% من إجمالي التسهيلات. ويكمن الهدف من وراء هذه الإتفاقية التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلا عن تمويل رأس المال العامل. كما لا توجد أطراف ذات علاقة في الإتفاقية.