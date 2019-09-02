"مبكو" تجدد اتفاقية تمويل مع سامبا بقيمة 100 مليون

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) اليوم عن تجديد وزيادة اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك سامبا بقيمة 100 مليون ريال سعودي، وذلك لتمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

وقالت الشركة في بيان " قيمة التمويل 100 مليون ريال سعودي بعد زيادة 50 مليون ريال سعودي لقيمة الاتفاقية السابقة على أن تكون مدة التمويل تسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 30/06/2020 ، مضيفة أن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك".