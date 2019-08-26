251.5 مليار ريال فائضا في الميزان التجاري السعودي خلال النصف الأول 2019

سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال فترة النصف الأول من 2019 فائضا بقيمة 251.5 مليار ريال، متراجعا بنسبة 6.1 في المائة بما يعادل 16.4 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 267.9 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، جاء تراجع الفائض في الميزان التجاري السعودي، نتيجة انخفاض الصادرات بنسبة أكبر من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات بنسبة 4.7 في المائة بما يعادل 24.5 مليار ريال، لتبلغ 501.5 مليار ريال، فيما كانت نحو 525.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.1 في المائة بقيمة تعادل ثمانية مليارات ريال، لتبلغ نحو 250 مليار ريال، فيما كانت 258 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وبعد ارتفاعها بنسبة 23 في المائة في عام 2018، تراجعت التجارة الخارجية للسعودية خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 4.1 في المائة بما يعادل نحو 32.5 مليار ريال، لتبلغ نحو 751.4 مليار ريال، مقابل 783.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

*وحدة التقارير الاقتصادية