«فاست آند فيوريس».. خصيصا لعشاق المغامرة والسرعة

لطالما استمدت سلسلة أفلام Fast & Furious شهرتها من جيل المراهقين المهووسين بـ"التفحيط"، هواة السرعة والمغامرة وخوض التحدي والسباق، ولقد انتشرت الأفلام التي تجسد ظاهرة التفحيط وتدغدغ من خلالها مشاعر المفحطين وأحلامهم، وتربعت "فاست آند فيوريس" التي انطلقت بقوة عام 2001 وحققت نجاحا منقطع النظير في كل أنحاء العالم، واكتمل تطور هذه السلسلة مع فيلم "فاست آند فيوريس: هوبز آند شو"، الذي أطلقته أخيرا شركة يونيفيرسال بيكتشرز تحت عنوان Hobbs & Shaw، فما تفاصيل هذا الجزء؟

يضم الفيلم ثلاثة من أعظم أبطال الأكشن فى عالم هوليوود، يجتمعون في هذا الفيلم لخوض مغامراتهم الخاصة من دون فان ديزل بطل السلسلة، وهم الممثل العالمي داوين جونسون، والممثل العالمي إدريس إلبا، وجايسون ستاثام.

يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، حيث تدور الأحداث حول تعاون بين لوك هوبس عميل اﻷمن الدبلوماسي اﻷمريكي، يؤدي دوره داووين جونسون الملقب بـ"ذا روك"، وديكارد شاو أمام شرير جديد يدعى بريكستون، يؤدي دوره إدريس إلبا النجم الأمريكي، وهو إنسان مطور جينيا يهدد مستقبل الإنسانية.

بداية فيروسية

يبدأ الفيلم في مشهد افتتاحي يعرفنا على بريكستون، وشقيقته هاتي عميلة الـMI6، تؤدي دورها فانيسا كيربي، ولقد ظهرا في بداية الفيلم كبطلين يعيشان حياتهما الشخصية بكل هدوء، إلا أن هذا الهدوء انخفض بعد تلقيهما اتصالا للعمل، حيث يحاول فريق من المخابرات البريطانية الحصول على فيروس يسمى "سنوفليك"، الذي تمكن برمجته للقضاء على ملايين البشر، من منظمة إتيون الإرهابية، ثم يصل بريكستون، وهو عميل في المنظمة، يتمتع بقدرات تقنية هائلة تجعله مثل بطل خارق، ويقتل كل فريق المخابرات باستثناء هاتي شو القائدة، التي بمجرد أن تحصل على "سنوفليك" تحقنه في جسدها حتى لا يستولي عليه الإرهابيون، يورط بريكستون هاتي ويتلاعب بمسرح الحدث، ويجعلها كأنها خائنة قتلت فريقها وسرقت الفيروس وهربت.



حبكة قديمة

يستخدم سيناريو كريس مورجان ودريو بيرس المؤلفين حبكة "الفيروس الذي سيقضي على العالم" القديمة التي رأيناها في معظم سلاسل أفلام التجسس من قبل، وقد تكون هذه المهمة بالنسبة إلى هوبز مجرد عمل آخر لإنقاذ العالم، لكنه بالنسبة إلى شاو مهمة شخصية لإنقاذ شقيقته.

مع تقدم الأحداث تنجح كيربي في نقل تلك الطاقة الساحرة والمليئة بالحيوية التي استحضرتها الصيف الماضي في فيلم Mission: Impossible – Fallout إلى هذا الفيلم، مع دور بطولة أقوى هذه المرة، ومع وجود نجوم أكشن كبار جدا مثل جونسون وستاثان وإلبا، فهي الوحيدة بينهم التي عليها أن تثبت نفسها، وهي تنجح في ذلك تماما، حيث تبدع كيربي في تمثيل مشاهد الأكشن خاصتها، وتضيف جاذبية إلى كل لكمة أو ركلة أكثر من الرجال الذين تشاركهم الشاشة، وحتى عندما لا تقاتل، تمتلك ذاك السحر والسلوك اللذين يستطيعان حمل الفيلم خلال حبكته المتماسكة بالكاد.

ولا يخفى على كل من شاهد هذا الجزء من السلسلة التحول الحاصل، حيث أصبحت المشاهد أكثر إضحاكا وخفة خاصة مع وجود جونسون وستاثام اللذين اجتمعا في مشاهد مضحكة للغاية، وجاءت تلك المشاهد عفوية من خلال حضورهما على الشاشة والانسجام الكبير بينهما، حتى إنهما تنافسا على الشاشة للتفوق على بعضهما بعضا، فكانت مشاهد رائعة أدخلت البسمة على وجه المشاهد، خاصة عندما بدآ يستعرضان عضلاتهما ومن يمتلك أعضاء أكبر.



جمال إخراجي

لقد حاول المخرج ديفيد ليتش الذي قام بإخراج عدد من الأعمال التجارية الناجحة، منها فيلم John Wick عام 2014، وDeadpool 2 عام 2018، استخدام عناصر مختلفة لإضفاء جمالية على المشاهد، أبرزها لقطات التصوير البطيء في أكثر من قتال وأكثر من مطاردة، كما جعل الثنائي جونسون وستاثام يصرخان بالشتائم المرتجلة على بعضهما بعضا مع لقطات قريبة جدا للكاميرا لالتقاط أصغر تعابيرهما الوجهية، كل هذه اللقطات إضافة إلى كثير غيرها سيطرت على الفيلم ورفعت من قيمته رغم الحوارات البسيطة.

ومن أجمل المشاهد عندما دخل إلبا بدراجته النارية تحت الشاحنة، حتى إن مشهد السيارات في النهاية مع منظر البحر كان أكثر من رائع، لكن هذه المشاهد الجميلة قابلتها في الفيلم الذي امتد لأكثر من ساعتين مشاهد أخرى ضعيفة مليئة باللكمات والرفسات والقفزات والزجاج المحطم على وقع سقوط أجساد عليه، ثم ينهض دوين جونسون من الأرض المليئة بالزجاج وتتساقط عن ساعديه القطع المحطمة من دون قطرة دم، كما أنه في بعض المشاهد فإن شو يتسكع في شوارع لندن ويزور والدته هيلين ميرين في السجن، واللقطات اللافتة أنه مسموح لها بتصفيف شعرها وهي قابعة في السجن وعلى وجهها أفضل مساحيق التجميل، وأيضا مسموح لها بالإبقاء على مجوهراتها.



عقد يحدد عدد اللكمات

لقد كان لافتا ما طلبه دواين جونسون، وجيسون ستاثام نجما العمل أثناء توقيع عقد مشاركتهما في الفيلم، يقضي بأن يقوم كل منهما بلكم الآخر بالعدد ذاته من اللكمات، وألا يخسر أي منهما قتالا داخل الفيلم، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، كذلك، طلب ستاثام الحصول على اتفاق يحدُّ من مدى تعرضه للضرب، بينما جنَّد جونسون المنتجين ومنسِّقي مشاهد القتال ليظهر بأنه يقاتل دائما بقوة خصمه نفسها. تجدر الإشارة الى أن الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 180 مليون دولار، بعد خمسة أيام في السينمات حول العالم، بينما لم تتجاوز ميزانية الفيلم 200 مليون دولار.



أكشن كوميدي

لقد نجح هذا الفيلم في طبع دمغة المرح والكوميديا على سلسلة أفلام السرعة، أصبحت أفلام The Fast & the Furious أكثر كوميدية وخفة، حيث يمكن تصنيفه كأول فيلم أكشن كوميدي بشكل فعلي، باحتوائه كثيرا من المشاهد المضحكة، حتى إن كانت معظم النكات تتمحور حول من يستطيع استعراض عضلاته أكثر ومن يمتلك أعضاء أكبر. وفي المقابل يُؤخذ على الفيلم مدته الطويلة، حيث يمتد إلى ساعتين وربع، ما يعوقه عن الحفاظ على سحر نجومه بين مشاهد الأكشن الكبيرة.

يأتي عرض هذا الفيلم في الوقت الذي تُصَوَّر فيه أحدث أجزاء سلسلة أفلام الحركة، الشهير Fast & Furious 9 بطولة فين ديزل الممثل العالمي وميشيل رودريجيز، وعدد من الأسماء البارزة، المقرر عرضه في مايو 2020.