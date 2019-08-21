تحول الاهتمام إلى المركزي الأمريكي يدفع باليورو للتراجع أمام الدولار

يواجه اليورو صعوبات للارتفاع مقابل الدولار القوي اليوم وقبعت العملة الموحدة قرب 1.11 دولار مع هدوء يسود أسواق الصرف الأجنبي قبيل اجتماع مهم لمصرفيين من بنوك مركزية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وبينما تسارع الأسواق لوضع إقدام بنوك مركزية في أمريكا وأوروبا على تيسير كبير في الحسبان فإن التوقعات المستقبلية لليورو مقابل الدولار ستعتمد بشكل كبير على ما إذا كان صانعو السياسات سيتخذون إجراءات ترقى لمستوى توقعات التيسير النقدي. وسيجتمع مسؤولون من بنوك مركزية كبرى في جاكسون هول في وايومنج الجمعة مع تركز الاهتمام على كلمة مرتقبة سيلقيها جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي.

وفي أحدث تعاملات تراجع اليورو 0.1% إلى 1.1092 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 98.265. وتلقى الدولار الدعم أيضا من حديث بشان زيادة الإنفاق وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن إدارته تدرس تخفيضات ضريبية محتملة على الأجور وكذلك على أرباح بيع الأصول. وهبط الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 0.3% إلى 1.2134 دولار و 0.2% مقابل اليورو إلى 91.405 بنس. وارتفع الدولار مقابل الين 0.3% إلى 106.55 ين.