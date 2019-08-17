بيع أشهر سيارة لجيمس بوند بـ 6 ملايين دولار.. لم تشارك في أي من أفلامه

على الرغم من عدم مشاركتها في أي من أفلامه الشهيرة، تم بيع سيارة العميل السري البريطاني، جيمس بوند، الأشهر في العالم بـ6.4 مليون دولار خلال مزاد سوذبي في مدينة نيويورك الأمريكية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وصممت السيارة من طراز DB5 من قبل أستون مارتن خصيصا لجيمس بوند، واستخدمت في عدة أفلام منها فيلم الإصبع الذهبية الشهير، أجري عليها 13 تعديلا، حيث زودت بمدفع رشاش، ودرع واقية من الرصاص، وقواطع للإطارات من أجل إعاقة مطاردي جيمس بوند.

وتجاوزت السيارة قيمتها السابقة لتصبح السيارة الأغلى من نوعها في العالم، ومالكها السابق ملياردير بريطاني، كما ظلت السيارة مملوكة لثلاثة أفراد طوال 50 عاما، وفقا لوكالة الأنباء الروسية.

والسيارة المطروحة للبيع لم تظهر في أي من أفلام جيمس بوند، لكنها استخدمت في الإعلانات الترويجية لفيلم Thunderball، وهذه السيارة نموذج يحاكي السيارة الأصلية التي ظهرت في فيلمي Goldfinger و"Thunderbal، وكذلك في فيلم "Skyfall" من إنتاج 2012، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لأفلام جيمس بوند، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي.