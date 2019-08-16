أنت هنا

أسواق الأسهم- العالمية

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

طوكيو: (دب أ)

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.
وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 18.68 نقطة، أو ما يعادل 0.09% ، ليصل إلى 20424.33  نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).
كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.48نقطة، أو ما يعادل 0.17% ، ليصل إلى 1486.33 نقطة.

إنشرها

سمات

اسهم اليابان

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- العالمية