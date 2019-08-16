فعاليات المسرح تلفت انتباه رواد مهرجان «شاطئ أملج»

جذبت فعاليات مسرح مهرجان شاطئ أملج الأهالي والزوار من خلال تنوع البرامج المقدمة الهادفة إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس الجميع.
وأوضح عبدالله النجار، نائب رئيس اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي للمهرجان حرص القائمين على المهرجان الذي تنظمه مجموعة بلو لايت بالتنسيق مع لجنة التنمية السياحية في أملج في متنزه الدقم السياحي، على أن تشتمل الفعاليات المقدمة على فقرات ترفيهية وتوعوية ومسابقات تستهدف جميع فئات المجتمع. وأشار إلى أن الفعاليات تضمنت عديدا من الأنشطة المتنوعة مثل فعاليات مسرح الطفل بقيادة الكابتن يوسف الشريف، وعروض ألعاب الخفة والمرايا و"الماجيك شو" التي يقدمها عبدالله شو، كما تم تقديم عدد من الوصلات الإنشادية للطفلتين ود الحربي ورهف القحطاني تفاعل معها الحضور بشكل لافت. وأضاف أن الفعاليات البحرية وبطولة كرة القدم الشاطئية تواصل فعالياتها اليومية بمقرها شمال المهرجان، من خلال النزهات البحرية بالقوارب للعائلات وركوب الدبابات البحرية والاستمتاع بالجلسات المجهزة على شاطئ البحر، إضافة إلى الأكشاك والمطاعم.
يذكر أن فعاليات المهرجان التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي والسياح الذين أشاد عدد كبير منهم بفعاليات المهرجان والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان.
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