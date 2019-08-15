مبيعات التجزئة تدفع الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع مع بدء التداولات

بدأت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم في الوقت الذي بدد فيه ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو ونتائج أعمال قوية لوول مارت المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد بالعالم، بينما تسببت تقارير مختلفة بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في استمرار قلق المستثمرين.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 34.83 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 25514.25 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.60 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 2846.20 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 16.26 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 7790.20 نقطة.