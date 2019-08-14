يحلو لكثيرين تسمية بناتهم "زَيْنب" وهو اسم على وزن "فَيْعَل" وجذره "ز، ن، ب" وسميت المرأة بهذا الاسم إما لِسِمَنِها من "الزَّنَب" وهو السمن، وإما من زُنابى العَقْرب، لأن زنابة العقرب: إبرتها، أو من "الزَّينب" وهو شجر حسن المنظر طيب الرائحة واحدته زَيْنَبَة كما في المعاجم اللغوية؛ جاء في تاج العروس: "زَنِبَ يَزْنَبُ زَنَبا: سَمِنَ، والزَّنَبُ: السِّمن، والأَزْنَبُ: السمين، وبه سميت المرأة زَيْنب... أو من زُنَابى العقرب... أو من الزَّينب لشجر حسن المنظر طيِّب الرائحة واحدته زَيْنَبَة...".