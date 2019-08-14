خلف المرمى .. القوة «زرقاء»

بعيدا عن مجريات الأحداث داخل أرضية ملعب جامعة الملك سعود، كانت هناك خلف أحد المرميين قوة زرقاء تهز المدرجات هزا بأهازيج الحماس والنصر متمثلة في جماهير الهلال وهي تؤازر اللاعبين خلال نزال الأهلي 0 / 1، أمس، في إياب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا. "القوة الزرقاء" كانت حاضرة بقوة وجماهير الهلال ترتدي الزي الأزرق بشكل موحد، حيث ظلت تشجع فريقها بشكل مستمر دون أن تفتر، وهي تتغنى طربا وتهتف باسمه عاليا، لم يفتر حماسها أو يخبو صوتها رغم أن الأزرق كان متأخرا بهدف منذ الدقيقة (43). وتمثلت روعة المنظر عندما أخذت الجماهير تصفق بأيديها وفق منظومة موحدة، وأيضا عندما تستخدم كاميرات جوالاتها لتصنع لوحة رائعة تتناغم مع جمال الأهازيج التي ترددها.