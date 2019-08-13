ارتفاع الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ عام 2008

ارتفعت الأجور في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ 11 عاما، وذلك خلال ثلاثة أشهر حتى شهر يونيو الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات الوطني القول إن معدل التوظيف أيضا ارتفع لمستوى قياسي.

وتشير بيانات المكتب التي جاءت أفضل من المتوقع إلى أن سوق العمل يسير بصورة جيدة، وأنه من غير المرجح أن ينضم بنك انجلترا للاتجاه السائد حاليا ويقوم بخفض معدل الفائدة .

وأظهرت بيانات المكتب ارتفاع متوسط الإيرادات باستثناء العلاوات بنسبة 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تعد أعلى زيادة يتم تسجيلها منذ الربع الثاني عام .2008 وقد ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 3.7%.

وارتفع عدد العاملين بواقع 115 ألف شخص، ليرتفع معدل التوظيف لمستوى قياسي يقدر بـ 76.1%.