الناصر: مركزنا المالي قوي ومرن .. حققنا أرباحا وتدفقات قوية رغم تراجعات النفط

قال المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، إنه "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019، فقد واصلنا تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي".

وأضاف الناصر أن "الشركة تتمتع بملاءة مالية تمكنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل، وسنواصل المحافظة على قوة ومرونة مركزنا المالي مع استمرار نمو استثماراتنا".

وأكد أن الإفصاح عن نتائجنا المالية للمرة الأولى، في إطار إصدارها الأول من السندات الدولية بقيمة 12 مليار دولار، كان بمنزلة مرحلة فارقة في تاريخ "أرامكو السعودية".

وأشار إلى أن الشركة أثبتت موثوقيتها من خلال تلبية 100 في المائة تقريبا من احتياجات عملائها من النفط والمنتجات المكررة، مع المحافظة على إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره عشرة ملايين برميل في اليوم.

وتابع: استنادا إلى المكانة الريادية العالمية التي تتبوأها "أرامكو السعودية" في قطاع التنقيب والإنتاج، فقد مضينا في تنفيذ استراتيجية النمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بما في ذلك عقد صفقات استحواذ سواء داخل المملكة أو في كبرى الأسواق العالمية.

وبين، أنه من المنتظر أن تسهم هذه الصفقات في تعزيز قدرة مبيعات النفط الخام في الأسواق المضمونة، وزيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيماويات، وتحقيق القيمة من التكامل، إضافة إلى تنويع أعمال الشركة.

ولفت إلى توقيع اتفاقية للاستحواذ على 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تعد من بين أكبر الشركات من حيث الدخل في مجال البتروكيماويات على مستوى العالم، ما يعد نقلة نوعية في تسريع النمو بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال تحقيق التكامل بين مجالي البتروكيماويات والتكرير، وتعزيز الربحية والقيمة المضافة من كل جزيء تنتجه الشركة.

كذلك، توسعت الشركة في قطاع تجارة المنتجات البترولية، وعززت جهودها في مجال الابتكار من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة مثل تحويل النفط الخام إلى كيماويات، وصناعة المواد غير المعدنية، وتقنية الوقود الهيدروجيني.

ويظل أداء الشركة في مجال البيئة والسلامة في طليعة النهج الذي تعمل به الشركة، حيث تفخر "أرامكو السعودية" على نحو خاص بإعلانها للمرة الأولى في تاريخها أن معدلات كثافة الكربون الناتج من أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة تصنف بين المستويات الأدنى عالميا.