تلف الأعصاب يدفع هولندا إلى حظر "غاز الضحك"

تدرس السلطات في هولندا فرض حظر على مبيعات أكسيد النيتروز، المعروف بـ"غاز الضحك"، وسط تزايد لأعداد الأشخاص الذين يستهلكونه في هولندا خلال الحفلات والعطلات والمناسبات الاجتماعية، الأمر الذي تسبب في معارضة قطاع كبير من المواطنين للقرار المزمع اتخاذه.

وفقا لـ"الألمانية" دعت عدة مدن، بينها أمستردام وأوترخت، إلى حظر بيع خراطيش أكسيد النيتروز، بسبب مخاطرها على الصحة والمشكلات المتزايدة في مناطق الترفيه الشعبية، التي قد تصل إلى تلف الأعصاب.

ويمكن استنشاق غاز الضحك من ماكينات رسم الكريمة أو البالونات، ويسبب استهلاكه هستيريا الضحك لفترة قصيرة، فيما قالت سلطات لاهاي "إن وزارة الصحة كانت أيضا تدرس المسألة".

وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني لمعلومات التسمم في أوتريخت عن ارتفاع عدد حالات التسمم بأكسيد النيتروز في هولندا بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد الحالات من 13 حالة في عام 2015 إلى 67 حالة إصابة بمشكلات صحية بسبب غاز الضحك أُبلِغ عنها في النصف الأول من عام 2019.

وفقا للتقرير، يستهلك كثير وكثير من الهولنديين كميات كبيرة تصل إلى نحو 50 خرطوشة يوميا ولفترات زمنية أطول، فيما حذر المركز من أن هذا قد يؤدي إلى تلف شديد في الأعصاب.