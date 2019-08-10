مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تطلق عروضها الصيفية

ضمن موسم صيف "عالم تركوازي"، وانطلاقا من استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز نمط جودة الحياة على شواطئها الخلابة، أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إطلاقها حملة عروضها الصيفية، تحت شعار "إطلالة تركوازية وسيارة هدية"، وذلك حتى 31 آب (أغسطس) 2019.

تتميز حملة "إطلالة تركوازية وسيارة هدية"، التي تطلقها المدينة الاقتصادية لأول مرة، بتقديم عروض للسيارات مجانا عند شراء الوحدة السكنية، فإضافة إلى السيارة الهدية تعطي المدينة فترة سداد مرنة على الوحدات السكنية لمدة خمس سنوات دون أي هامش ربح، وبدفعة أولى لا تتجاوز 20 في المائة واستلامها ومميزات وخصومات أخرى للدفع النقدي.

وبهذه المناسبة، عبر تشارلز بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته بإطلاق حملة العروض الصيفية "إطلالة تركوازية وسيارة هدية"، وقال: "إن الأحياء السكنية في المدينة الاقتصادية تمتلك مواصفات تجتمع فيها عدة عناصر ملهمة، تميزها عن أي مشاريع سكنية أخـرى في المملكة، خاصة الباحثين عن الترفيه والاسترخاء والاستجمام بالقرب من شاطئ البحر، في أحياء تقع داخل مجتمع سكني يقدم أعلى درجات الخصوصية والأمان والفخامة وبخدمات بنية تحتية متقدمة فضلا عن الشبكة الذكية لتصريف مياه الأمطار". الجدير بالذكر أنه تم تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي متطلبات الحياة العائلية كافة وتتماشى مع برامج جودة الحياة والـ"رؤية 2030" بضرورة توفير السكن المناسب للعائلة السعودية مكتمل الخدمات والمقومات الأساسية، حيث سيتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة، التي تشمل مرافق حيوية واجتماعية تتنوع بين سلسلة من المطاعم والمحال التجارية وخدمات الرعاية الصحية والأمن والسلامة، إضافة إلى المساجد والحدائق، ومرافق تعليمية وترفيهية ورياضية متكاملة.