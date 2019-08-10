تفقد اليوم المهندس عبدالسلام العمري رئيس القطاع الغربي المشرف على تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج 1440ه في الشركة السعودية للكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة السعودية للكهرباء، خمس محطات تحويل ومواقع الانطلاق لفرق الصيانة والطوارئ في المشاعر المقدسة. وشملت الجولة التفقدية، محطات التحويل والتوزيع في المشاعر المقدسة، وكذلك مواقع الانطلاق والجاهزية لفرق الطوارئ والصيانة.
وأكد رئيس القطاع الغربي، أن جميع الكوادر الفنية والتقنية التابعة للشركة في محطات التحويل والتوزيع والنقل، وكذلك مجموعات التدخل السريع للطوارئ والصيانة في كامل جاهزيتها على مستوى جميع المواقع في المشاعر المقدسة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن.
وشارك في الجولة التفقدية، خلف الرشدان رئيس قطاع الأمن الصناعي، والدكتور صالح بامسق رئيس قطاع صيانة الشبكة بالغربية، ومنصور الزهراني مدير كهرباء مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين عن تنفيذ الخطة التشغيلية للكهرباء في حج 1440هـ.
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- «السعودية للكهرباء» تعلن الجاهزية الكاملة لمحطات التحويل والتوزيع وفرق الطوارئ والصيانة في منى ومزدلفة وعرفات
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