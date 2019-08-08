"نمو" تكسب 190 نقطة بتداولات تتجاوز مليوني ريـال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 3969 نقطة، رابحا 190 نقطة. وزادت قيم التداول 157 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليون ريال، بمعدل عشرة آلاف ريال للصفقة. صعدت الأسهم المتداولة 153 في المائة بنحو 58 ألف سهم لتصل إلى 97 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.58 في المائة، بينما ارتفعت الصفقات 70 في المائة بنحو 94 صفقة لتصل إلى 228 صفقة. تراجع سهم "الصمعاني" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 40.60 ريال، يليه "العمران" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 17.10 ريال. وفي المقابل ارتفعت خمسة أسهم واستقرت البقية. تصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 36.95 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.4 مليون ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 323 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 319 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
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