"وول ستريت" تبدأ تداولاتها مرتفعة بفضل بيانات صينية إيجابية

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها على ارتفاع اليوم، إذ وفرت بيانات للتجارة أفضل من التوقعات من الصين واستقرار اليوان بعض الارتياح للمستثمرين الذين عانوا من اضطراب بسبب تصعيد التوترات التجارية وإشارات تنبئ بحدوث ركود.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 79.45 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 26086.52 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.23 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 2896.21 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 58.76 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 7921.59 نقطة.