ارتفاع صافي أرباح "أديداس" خلال الربع الثاني

أعلنت شركة الملابس والأحذية الرياضية الألمانية "أديداس" اليوم الخميس ارتفاع صافي أرباح عملياتها المستمرة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 10% سنويا إلى 462 مليون يورو. وبلغت الأرباح الأساسية للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي 33ر2 يورو مقابل 05ر2 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5% سنويا إلى 51ر5 مليار يورو مقابل 26ر5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مقومة باليورو. وتراجع معدل الزيادة في الإيرادات عند وضع التغيير في سعر الصرف في الحساب بنسبة 4% فقط.

وقال "كاسبر رورستيد" الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية "مازلنا على ثقة في تسارع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام ونؤكد على توقعاتنا للعام الحالي ككل".

