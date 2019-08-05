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أسواق الأسهم- السعودية

24 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 573 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 24 صفقة خاصة  بنحو 11.71 مليون ريال على نحو 572.79 مليون سهم تمت على 24 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

السعودي الفرنسي

38.85

             543,605

        21,119,054

الإتصالات

107.8

             487,013

        52,500,001

الأهلي

53.3

         1,202,634

        64,100,392

ينساب

57.6

             225,492

        12,988,339

ساب

38.3

             370,676

        14,196,891

المتقدمة

56.7

               96,644

           5,479,715

الراجحي

66.9

         1,646,391

      110,143,558

إتحاد إتصالات

24.38

             378,129

           9,218,785

بوبا العربية

100.2

               27,663

           2,771,833

سامبا

30.15

             982,152

        29,611,883

أسمنت السعودية

71.3

               75,134

           5,357,054

الرياض

25.55

         1,467,710

        37,499,991

التعاونية

73

               61,385

           4,481,105

سافكو

85.7

             167,034

        14,314,814

مجموعة صافولا

32.25

             262,229

           8,456,885

التصنيع

15.08

             328,487

           4,953,584

سابك

104.2

         1,020,471

      106,333,078

المراعي

50.2

             250,548

        12,577,510

البلاد

29.1

             345,057

        10,041,159

جرير

166

               58,927

           9,781,882

سبكيم العالمية

19.92

             360,118

           7,173,551

الإنماء

24.88

             736,614

        18,326,956

الجزيرة

15.06

             402,682

           6,064,391

المجموعة السعودية

24

             220,986

           5,303,664
 
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