24 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 573 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 24 صفقة خاصة بنحو 11.71 مليون ريال على نحو 572.79 مليون سهم تمت على 24 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
السعودي الفرنسي
|
38.85
|
543,605
|
21,119,054
|
الإتصالات
|
107.8
|
487,013
|
52,500,001
|
الأهلي
|
53.3
|
1,202,634
|
64,100,392
|
ينساب
|
57.6
|
225,492
|
12,988,339
|
ساب
|
38.3
|
370,676
|
14,196,891
|
المتقدمة
|
56.7
|
96,644
|
5,479,715
|
الراجحي
|
66.9
|
1,646,391
|
110,143,558
|
إتحاد إتصالات
|
24.38
|
378,129
|
9,218,785
|
بوبا العربية
|
100.2
|
27,663
|
2,771,833
|
سامبا
|
30.15
|
982,152
|
29,611,883
|
أسمنت السعودية
|
71.3
|
75,134
|
5,357,054
|
الرياض
|
25.55
|
1,467,710
|
37,499,991
|
التعاونية
|
73
|
61,385
|
4,481,105
|
سافكو
|
85.7
|
167,034
|
14,314,814
|
مجموعة صافولا
|
32.25
|
262,229
|
8,456,885
|
التصنيع
|
15.08
|
328,487
|
4,953,584
|
سابك
|
104.2
|
1,020,471
|
106,333,078
|
المراعي
|
50.2
|
250,548
|
12,577,510
|
البلاد
|
29.1
|
345,057
|
10,041,159
|
جرير
|
166
|
58,927
|
9,781,882
|
سبكيم العالمية
|
19.92
|
360,118
|
7,173,551
|
الإنماء
|
24.88
|
736,614
|
18,326,956
|
الجزيرة
|
15.06
|
402,682
|
6,064,391
|
المجموعة السعودية
|
24
|
220,986
|
5,303,664
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