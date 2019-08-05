24 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 573 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 24 صفقة خاصة بنحو 11.71 مليون ريال على نحو 572.79 مليون سهم تمت على 24 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة السعودي الفرنسي 38.85 543,605 21,119,054 الإتصالات 107.8 487,013 52,500,001 الأهلي 53.3 1,202,634 64,100,392 ينساب 57.6 225,492 12,988,339 ساب 38.3 370,676 14,196,891 المتقدمة 56.7 96,644 5,479,715 الراجحي 66.9 1,646,391 110,143,558 إتحاد إتصالات 24.38 378,129 9,218,785 بوبا العربية 100.2 27,663 2,771,833 سامبا 30.15 982,152 29,611,883 أسمنت السعودية 71.3 75,134 5,357,054 الرياض 25.55 1,467,710 37,499,991 التعاونية 73 61,385 4,481,105 سافكو 85.7 167,034 14,314,814 مجموعة صافولا 32.25 262,229 8,456,885 التصنيع 15.08 328,487 4,953,584 سابك 104.2 1,020,471 106,333,078 المراعي 50.2 250,548 12,577,510 البلاد 29.1 345,057 10,041,159 جرير 166 58,927 9,781,882 سبكيم العالمية 19.92 360,118 7,173,551 الإنماء 24.88 736,614 18,326,956 الجزيرة 15.06 402,682 6,064,391 المجموعة السعودية 24 220,986 5,303,664