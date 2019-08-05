تراجع طفيف لـ «نمو».. وقيمة التداول تهبط 54 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية؛ لتغلق عند 3766 نقطة، فاقدة ثماني نقاط بنسبة 0.24 في المائة، وكانت أعلى نقطة عند 3795 نقطة بنسبة 0.5 في المائة، وكانت أدنى نقطة عند 3766 فاقدة 0.24 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 54 في المائة بنحو 919 ألف ريال؛ لتصل إلى 768 ألف ريال، بمعدل 6.6 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 61 في المائة بنحو 63 ألف سهم؛ لتصل إلى 40 ألف سهم متداول.

زادت الصفقات 11 في المائة بنحو 12 صفقة؛ لتصل إلى 115 صفقة. وارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 2.9 في المائة؛ ليغلق عند 31 ريالا، مقابل تراجع ثلاثة أسهم واستقرار البقية. تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 4 في المائة؛ ليغلق عند 15 ريالا، يليه "العمران" بنسبة 3.8 في المائة؛ ليغلق عند 17.24 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1 في المائة؛ ليغلق عند 28.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 246 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 176 ألف ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة 122 ألف ريال.