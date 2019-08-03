"فيسبوك" يحدث تغييرا غير متوقع على تطبيقي "واتس آب" و"إنستغرام"

أعلنت شركة "فيسبوك" المالكة لـ "واتس آب" و"إنستغرام"، أنها ستغير اسمي التطبيقين بإضافة عبارة "From Facebook" إليهما بهدف توحيد تطبيقات الشركة بحسب روسيا اليوم .

وأكد موقع "ذي فيرج" المهتم بشؤون التكنولوجيا أن الاسمين الجديدين سيظهران في العنوان الخاص بالتطبيقين في متجر تطبيقات "آبل" و"غوغل بلاي".

وسيتحول اسما التطبيقين إلى "WhatsApp from Facebook"، و" Instagram from Facebook" تدريجيا، حيث بدأ هذا التغيير في الظهور على الواجهة الرئيسية لـ "واتس آب" و"إنستغرام" لدى بعض المستخدمين.

يذكر أن "فيسبوك" استحوذت على تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشهير "إنستغرام" في عام 2012، قبل أن تصير مالكة لأكثر تطبيقات المراسلة انتشارا حول العالم "واتس آب" في عام 2014.