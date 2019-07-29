في النصف الأول .. السينما العالمية تحصد بـ4 أفلام 6 مليارات دولار

حققت السينما العالمية في النصف الأول من العام الجاري، أرقاما قياسية جديدة، بدأت بفيلم الأكشن والخيال العلمي المنتقمون: نهاية اللعبة الذي تربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقا للأرباح في تاريخ السينما برصيد إيرادات وصل إلى 2.8 مليار دولار، بعد تغلبه على فيلم أفاتار الشهير الذي حقق 2.78 مليار دولار مسبقا.
وسرعان ما أصبح رقم المليار دولار رقما متداولا في أوساط الأرباح التي تحققها الأفلام هذا العام، فلم يكن الفيلم المتمم لسلسلة الأبطال الخارقين من عالم مارفل المنتقمون: نهاية اللعبة، هو الوحيد الذي تخطى حاجز المليار دولار، فنجح أيضا فيلم كابتن مارفل في تحقيق إيرادات بلغت أكثرمن مليار و150 مليون دولار، ليصبح ثاني أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات هذا العام.
ومن ثم فيلم ديزني "علاء الدين" الذي نجح في تخطي حاجز المليار دولار رغم استمرار عرضه، ويتوقع كثيرون تخطيه حاجز المليار ونصف المليار دولار قبل مغادرته سباق شباك التذاكر.
ويأتي أخيرا فيلم الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن، الذي نجح في تخطي حاجز المليار دولار.
يذكر أن مجموع الأرباح التى حققتها أكثر أربعة أفلام في دورالعرض السينمائي العالمي بلغ ما يقارب ستة مليارات دولار، وما زال السباق العالمي مستمرا فسيشهد النصف الثاني من هذا العام، سباقا جديدا من حيث الإيرادات، فتنتظر شاشات العرض طرح بضعة أفلام عالمية أهمها فيلم once Upon a Time in Hollywood، وفيلم الجوكر.
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