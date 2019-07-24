تعزيز مصادر المياه الجوفية بـ 18 مشروعا قيمتها 112 مليون ريال

تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ 18 مشروعا ضمن مبادرة تعزيز مصادر المياه الجوفية من الآبار، تم توقيع عقودها خلال العام الجاري 2019. أوضحت الوزارة لـ"الاقتصادية"، أن هذه المشاريع طاقتها الإنتاجية تصل إلى 518 ألف متر مكعب يوميا، من خلال حفر 162 بئرا، تبلغ قيمتها 112 مليون ريال. وأضافت، أن "هناك 11 مشروعا آخر، لتعزيز إمدادات مياه الشرب في مختلف مناطق المملكة بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 ألف متر مكعب يوميا، من خلال حفر 62 بئرا، تبلغ قيمتها 33.5 مليون ريال".
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ ثلاثة مشاريع ضمن مبادرة "سقيا البادية" تم توقيع عقودها خلال العام الماضي 2018، لحفر 16 بئرا، بهدف توفير مياه الشرب للبادية بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 ألف متر مكعب يوميا.
ذلك إضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى جديدة تم توقيع عقودها خلال 2019، لحفر عدد 14 بئرا، بطاقة إنتاجية تصل إلى عشرة آلاف متر مكعب يوميا، بقيمة إجمالية 55 مليون ريال.
ومبادرة تنمية مصادر المياه الجوفية والسطحية بدأ العمل بها في نهاية 2018، وتضمنت تجهيز احتياطات لنحو 139 حقلا قائما أومستقبليا و300 بئر تخزين لحقن المياه الفائضة.
أما مبادرة "سقيا البادية" فتهدف إلى تلبية احتياجات مياه الشرب وسقيا البادية لموارد البادية، والمناطق الحدودية، والمناطق النائية، بإقامة آبار وخزانات ومضخات وأشياب وتشغيلها.
وتضمنت مبادرة التخطيط المتكامل للمياه والتقييم المستمر للمصادر، تجهيز خطة استراتيجية للمياه في مختلف مناطق المملكة، لتحقيق التكامل بما يضمن تحسين الخدمة وضمان الاستدامة.
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