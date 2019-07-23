تراجع أرباح مجموعة "بانكو سانتاندر" خلال النصف الأول من العام

أعلنت مجموعة "بانكو سانتاندر" المصرفية الإسبانية اليوم الثلاثاء تراجع أرباحها القابلة للتوزيع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 3.231 مليار يورو.

في الوقت نفسه جاءت أرباح البنك أقل بنسبة 12% عن النصف الأول من العام الماضي في حال تثبيت سعر اليورو أمام الدولار. ووصلت أرباح السهم الواحد خلال النصف الأول من العام الحالي 0.180 يورو مقابل 0.216 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه وصلت أرباح المجموعة الأساسية بعد استبعاد البنود غير المتكررة خلال النصف الأول من العام الحالي 4.045 مليار يورو، وهي نفس أرباح الفترة نفسها من العام الماضي تقريبا، لكنها تزيد بنسبة 2% عنها عند تثبيت سعر اليورو.

ووصل إجمالي إيرادات المجموعة المصرفية الإسبانية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى 24.44مليار يورو مقابل 24.16 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.