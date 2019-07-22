ارتفاع أرباح "الاتصالات" إلى 2.8 مليار ريال خلال الربع الثاني.. بارتفاع 16%

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة الاتصالات السعودية إلى 2.848 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 2.444 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 16.53%.

وبلغت ربحية السهم 2.8 ريال مقابل 2.51 ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة: يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2019م بمبلغ 404 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1) ارتفاع الإيرادات بمبلغ 524 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الايرادات بمبلغ 516 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1,040 مليون ريال.

2) ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 464 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 205 مليون ريال وارتفاع الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 288 مليون ريال والذي قابله انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 30 مليون ريال.

3) تسجيل اجمالي مصاريف أخرى بمبلغ وقدره (338) مليون ريال مقارنة بإجمالي مصاريف أخرى قدرها (192) مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى الأسباب التالية:

* ارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 145 مليون ريال والسبب بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع فوائد التمويل وإعادة تصنيف جزء من مصاريف عقود الايجار ضمن تكاليف التمويل إثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م.

* ارتفاع تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 66 مليون ريال.

* تسجيل مصاريف أخرى، صافي بمبلغ (3) مليون ريال مقابل إيرادات أخرى، صافي بمبلغ 17 مليون ريال.

4) نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للربع الحالي إيجاباً بمبلغ 189 مليون ريال .