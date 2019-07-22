انخفاض أسعار المنتجات وتكاليف التمويل تدفعان "كيان" لتحقيق خسائر خلال الربع الثاني

سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 273 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 878.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق .

وبلغ الربح التشغيلي 39.6 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.11 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 96.5%.



أما اجمالي الربح فبلغ 192.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.3 مليار مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 85%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 470.6 مليون ريال، مقابل ربحية بـ 1.34 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.31 ريال، مقابل ربحية بـ 0.89 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.