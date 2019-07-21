البورصة المصرية تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 725.5 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69 % ليبلغ مستوى 13576.26 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.17 % ليبلغ مستوى 513.07 نقطة، وهبط مؤشر" إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقا بنحو 0.27 % ليبلغ مستوى 1372.31 نقطة.