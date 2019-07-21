«الخدمة المدنية»: «برنامج التأهيل» عزز مهارات قيادات الموارد البشرية

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن 83 في المائة من الموظفين أكدوا أن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في القطاع العام يعمل على تعزيز المهارات في الجوانب التخصصية، بينما اعتبر 14 في المائة أنه إلى حد ما سيسهم في تطويرهم، واعتبر أقل من 10 في المائة أنه ذو فائدة ضئيلة.

وأكدت الوزارة خلال استبيان لقياس نسبة الرضا لدى المشاركين والمستفيدين من البرنامج في مرحلته الأولى بالتعاون مع معهد CIPD، أن 19 في المائة وصف التجربة بالجيدة جدا، واعتبرها 4 في المائة مقبولة، وعن تقييم محتوى الدورة جاءت النسب بـ65 في المائة كممتازة و25 في المائة اعتبروها جيدة جدا و8 في المائة جيدة، فيما اعتبر 79 في المائة من المشاركين هيكلة وتصميم الدورة ممتاز، ووصفه 30 في المائة منهم إلى حد ما بالجيد جدا، مقابل 9 في المائة مُرضيا. وعن تقييم المدربين وهو الركيزة الثالثة لأسئلة الاستبيان، فقد بلغت نسبة تميز المدرب من وجهة نظر المشاركين 89 في المائة بما فيها معايير التعاون والإجابة عن الأسئلة، فيما صوت 12 في المائة بنسبة جيد جدا مقابل 9 في المائة لتقدير وتقييم جيد، وعن تشجيع روح المشاركة والتفاعل من قبل المدربين جاء رأي ما نسبته 75 في المائة أن المدرب ممتاز، و29 في المائة انحازوا إلى تقدير جيد جدا، ونسبة 3 في المائة جيد.

وعن شرح المفاهيم وتحديد الأهداف من قبل المدرب، فقد رأت نسبة 73 في المائة أن المدربين بدرجة ممتازة، و20 في المائة جيد جدا، فيما كانت نسبة 3 في المائة لتقدير جيد.

وعن مهارات المدرب في استخدام الأمثلة ذات الصلة والاستنتاج والتلخيص فقد قيم 70 في المائة من المشاركين مهارة المدرب بالممتازة، مقابل 20 في المائة جيد جدا، وكانت النسبة الأقل 5 في المائة تعتقد أنه جيد.

جاء ذلك في إطار استكمال الوزارة جهودها في تطوير وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD عبر برنامج التأهيل الوطني لتلك القيادات والكوادر، الذي يعد من أبرز مشاريع الوزارة المنبثقة عن مبادرات برنامج التحول الوطني.

وبلغ عدد المشاركين في الاستبيان الخاص بقياس مدى الرضا حول البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في مرحلته الأولى 197 مشاركا ومشاركة من الجهات الحكومية. يذكر أن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في القطاع العام من ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات الإدارية، وتحقيق التحول المنشود في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.