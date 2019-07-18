ارتفاع أرباح "زهرة الواحة" إلى 10 مليون ريال خلال الربع الثاني

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة زهرة الواحة للتجارة إلى 10مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 7.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 29%.

وبلغ الربح التشغيلي 14 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 12 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 15%.



أما اجمالي الربح فبلغ 18 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 16.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 9%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 19.3 مليون ريال، مقابل 12 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 59%.