«المواصفات والمقاييس»: 540 مصنعا مرخصا حاصلا على علامة الجودة

منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 540 مصنعا مرخصا علامة الجودة، وذلك بنهاية منتصف العام الجاري، منها 90 مصنعا خارج المملكة.

وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، "تلقينا حاليا 614 طلبا للحصول على علامة الجودة، وهناك 74 طلبا تحت الإجراء"، مضيفة "تعد المصانع العاملة في قطاعي المنتجات الميكانيكية والمعدنية الأكثر حصولا على علامة الجودة.

وأضافت الهيئة أنها قامت بإصدار وتحديث 182 مواصفة قياسية سعودية خلال الربع الأول من عام 2019، تغطي مختلف قطاعات الأعمال والخدمات مثل قطاع التشييد ومواد البناء وقطاع المنتجات الكيميائية والبترولية وقطاع الغزل والنسيج وقطاع المنتجات الكهربائية وقطاع الميكانيكا وقطاع مواصفات الخدمات وقطاع المقاييس والموازين وغيرها.

وكانت الهيئة قد عملت أخيرا على تشكيل أربع فرق فنية تختص بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية في تخصصات القياس والمعايرة، إذ يعد المركز الوطني للقياس والمعايرة في الهيئة إحدى الركائز الفنية لمنظومة القياس والمعايرة في المملكة.

ويضم المركز منظومة مختبرات فنية تتكون من 30 مختبرا نوعيا ومتخصصا في علوم القياس والمعايرة الدقيقة، ويعد الجهة الوطنية المنوط بها توفير الإسنادية الوطنية لخدمات القياس والمعايرة والحفاظ على دقة معايير القياس الوطنية، ثم تحقيق مبدأ الإسناد المترولوجي لربط وحدات القياس الوطنية بالمنظومة الدولية.