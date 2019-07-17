بطل العالم للراليات الصحرواية 2018 يوقع اتفاقية حصرية مع "سبوريا" للتسويق الحصري

وقع الكابتن أحمد الشقاوي بطل العالم للراليات الصحرواية 2018 اتفاقية للتسويق الحصري مع شركة سبوريا للتسويق الرياضي، وذلك حتى العام 2025. ووفقا للاتفاقية تقوم "سبوريا" بالتسويق الحصري لفريق الراليات الذي يقوده الشقاوي في جميع الفعاليات المحلية والدولية التي يشارك فيها الفريق. وقال الشقاوي "إن الاتفاقية تأتي في سياق الخطة الاستراتيجية لتعزيز الحضور المستدام للفريق كمنافس حقيقي في المسابقات الدولية على وجه الخصوص".

من جهته أكد فهد المطيري الرئيس التنفيذي لـ "سبوريا" أن الاتفاقية تعد نموذجا مميزا لتفعيل حضور الأبطال السعوديين في اللعبة وممارسة احترافية تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في المملكة. ويتزامن التوقيع على الاتفاقية مع تحضيرات الفريق الحائز على النسخة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحرواية؛ للعديد من المنافسات المحلية والدولية وفي طليعتها منافسات رالي دكار 2020 الذي ستقام إحدى مراحله لأول مرة في السعودية.

ويشارك فريق الشقاوي ببطولة المملكة للراليات 2020 المتضمنة 6 مراحل ومنها منافسات رالي حائل الدولي. كما سيشارك الفريق في بطولة العالم للراليات للباها والكروس كانتري التي تتكون من 12 مرحلة في عدة دول حول العالم. وسبق أن فاز الكابتن أحمد الشقاوي بعديد من الألقاب المحلية في اللعبة ومنها كأس رالى حائل لفئة T2 في الأعوام 2012 و 2013 وتوجها ببطولة العالم للراليات الصحراوية 2018 التي حسم لقبها لصالحة في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.