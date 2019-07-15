الأسهم السعودية تواصل سلسلة المكاسب وتغلق عند 9044 نقطة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي بدعم من الأسهم القيادية خاصة اسهم قطاع المصارف ليعزز المؤشر العام ثباته فوق مستويات 9 الاف نقطة.

و أغلق السوق عند مستويات 9044 نقطة، لتسجل السوق مكاسب بلغت 29 نقطة أو ما يعادل 0.32 في المائة، متجاوزا بذلك المؤشر العام مستويات 9 الاف نقطة للجلسة الثانية على التوالي، وبلغت قيمة التداول نحو 3.2 مليار ريال تمت عبر تداول 114.4 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 97.6 ألف صفقة.

وارتفعت الأسهم بدعم من أسهم قطاع المصارف بشكل رئيسي بالاضافة إلى أسهم شركة "الاتصالات السعودية" وكذلك شركة " معادن"، حيث ارتفع قطاع المصارف بنحو 0.4 في المائة حيث واصل القطاع ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي.

وبذلك يكون إجمالي المكاسب المحققة خلال 6 جلسات ماضية نحو 233 نقطة او مايعادل 2.6 في المائة، فيما يقترب المؤشر العام من أعلى مستوى في شهرين.

وتصدرت أسهم شركة الاهلي للتكافل الارتفاعات بنحو 4.5 في المائة تلاها أسهم شركة الخزف بارتفاع 3.7 في المائة بالإضافة إلى أسهم شركة عسير بارتفاع 3.4 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات وحدات ميفك ريت بانخفاض 2.1 في المائة حيث تتصدر التراجعات للجلسة الثانية على التوالي، تلاه أسهم شركة الوطنية للتعليم بنحو 2 في المائة وكذلك أسهم شركة الفخارية الذي تراجعت بنحو 1.6 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 87 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 87 شركة كذلك.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 296.4 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الإنماء بنحو 224.0 مليون ريال، تلاها أسهم شركة سابك بنحو 162 مليون ريال، والتي أغلقت متراجعة بنحو 0.5 في المائة.