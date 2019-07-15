الذهب يهبط مع تجدد الشهية للمخاطرة بعد بيانات صينية مشجعة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، متماسكة فوق محور 1400 دولار، بعد أن هدأت بيانات صينية مهمة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعززت الشهية للأصول عالية المخاطر.

وفي الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1411.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1414 دولارا للأوقية.

وزاد الناتج الصناعي الصيني 6.3 بالمئة عنه قبل عام في يونيو حزيران، متفوقا على توقع يبلغ 5.2 بالمئة، في حين نمت استثمارات الأصول الثابتة 5.8 بالمئة على أساس سنوي بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران، متفوقة أيضا على توقع للمحللين بلغ 5.5 بالمئة.

وقال خه وي لي من بنك المؤسسة المصرفية الصينية لما وراء البحار "البيانات الاقتصادية الصينية الأفضل من المتوقع إنما تمحو بواعث القلق من تباطؤ عالمي ربما ليس بالعمق المتوقع، وبالتالي تؤدي إلى بيع لجني الأرباح في الذهب."

في غضون ذلك، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل سنة، وهو أضعف إيقاع في 25 عاما على الأقل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.16 دولار للأوقية.

وتقدم البلاتين 0.6 بالمئة مسجلا 832.64 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة أيضا إلى 1555.22 دولار للأوقية.