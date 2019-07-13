مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 82ر243 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 90ر27331 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 86ر13 نقطة، أو 46ر0% ، ليصل إلى 77ر3013 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 10ر48 نقطة ، أو 59ر0% ، ليصل إلى 14ر8244 نقطة.