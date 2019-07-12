أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن وزير العمل أليكس أكوستا سيستقيل بعد تساؤلات حول دوره في اتفاق لتخفيف عقوبة الخبير المالي جيفري إبستاين المدان بالاعتداء الجنسي حسبما أعلن صحفيون في البيت الأبيض.
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- وزير العمل الأمريكي يعتزم الاستقالة بسبب دوره لتخفيف عقوبة على خبير مالي
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